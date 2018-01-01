За что помнят 18 декабря в мире и Петербурге: день мигранта и первая демонстрация рабочих





В Санкт-Петербурге 18 декабря (6 декабря по юлианскому календарю) в 1876 году прошла Казанская демонстрация: политическое выступление рабочих под главенством Г.В.Плеханова, первое для России. В акции поучаствовало по разным данным от 150 до 400 человек. В 1833 году 18 декабря исполнили гимн “Боже, Царя храни” в первый раз.





Кроме этого, в 2011 году последние солдаты США покинули Ирак в этот день.





Сегодняшний день 18 декабря отмечен как Международный день мигранта, который ввели в 2000-ом году. Именно в этот день ООН одобрили конвенцию по защите прав и свобод рабочих-мигрантов и их родных.