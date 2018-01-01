Студентов из Ингушетии могли задержать за оружие и наркотики — или за избиение соученика





Задержаны учащиеся, главным образом, родом из республики Ингушетия, но есть и уроженцы других регионов. К вечеру задержанных освободили. Сегодня 18 декабря полицейские встретятся со студентами РГГРУ и ректором.





В прошлом году министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что после введения ЕГЭ в столичных ВУЗах сильно выросло число студентов из регионов и превысило число москвичей: примерно 70% мест в университетах занимают приезжие.





Вчера утром 18 декабря полицейские задержали и увезли в отдел полиции более 40 студентов после визита в общежитие на ул. Волгина, сообщает РИА “Новости”. Сообщалось, что в здании могли ранее найти наркотики и оружие. По другой версии, студент-таджикистанец заявил, что его побили и расстреляли из травматического оружия.