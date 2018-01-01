Ночью в Невском районе полыхал Volkswagen, а в Петроградском загорелась стиральная машина





По данным МЧС, о пожаре в Петроградском районе им сообщили в 02:26. В квартире “пятиэтажки” на Каменоостровском пр., д.41, в ванной воспламенилась стиральная машина. Случай оказался не из самых простых: на тушение прибыло четыре пожарные машины и 16 человек, которые уняли огонь к 03:52.





В 04:58 пожарным сообщили о горящей машине на ул. Ворошилова, д. 29. В Невском районе горел Volkswagen. Пожар потушили меньше чем за 20 минут: к 05:17 возгорание было ликвидировано. На вызов приехало 9 человек личного состава на двух машинах.





Ночью с 17 на 16 декабря в Санкт-Петербурге потушили два пожара, сообщили Gazeta.SPb в службе МЧС по Петербургу и Ленобласти. Сгорели “легковушка” Volkswagen и стиральная машина.