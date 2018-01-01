Погода в Санкт-Петербурге 18 декабря: небольшой снег, до -8 градусов мороза, гололед





Приближается самая длинная ночь в году: продолжительность сегодняшнего светового дня составит 5 часов 55 минут, солнце встанет в 09:57, а сядет в 15:52. Судя по прогнозу Яндекса, в течение следующихдвух недель потеплеет и к 25-ому декабря в Северной столице будет всего -2 градуса.





Сегодня во вторник в Санкт-Петербурге ожидается до -8 градусов мороза, возможен небольшой снег, сообщает сервис Яндекс.Погода. Ветер дует с юго-востока и в среднем равен 2,6 м/с. Атмосферное давление 771 мм рт.ст. Магнитное поле в норме. Согласно данным службы МЧС по СПБ и ЛО, на дорогах может быть скользко.