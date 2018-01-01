Генассамблея ООН поддержала Украину в конфликте в Керченском проливе

В свою очередь Украина продолжает требовать, чтобы Россия отпустила задержанных 25 ноября моряков. К требованиям присоединяются и остальные страны, считающие поступок неоправданным. Открытие Крымского моста тоже вызвал бурю негодования и критики, говорится в РБК.





Также в ней документе критикуется «милитаризация Крыма». Российская сторона уже прокомментировала эту новость, отметив, что ей очень жаль слышать о таких итогах. Полянский негодует, так как все не замечают ужасы, которые происходят в Украине.