В социальных сетях рассказали о столкновении двух «ВАЗов» в Калининском районе Санкт-Петербурга

О дорожно-транспортом происшествии сообщил петербуржец, который выложил в сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» фотографии с места аварии. На них видно, что автомобили в целом почти не пострадали. Тоже самое можно сказать и о владельцев – по крайней мере информации об их травмах пока не поступало.По предварительным данным, один из участников аварии нарушал правила дорожного движения – он решил проскочить на красный, когда в него въехал другой «ВАЗ». На место выехали сотрудники ГИБДД, которые пока никак не прокомментировали случившееся.