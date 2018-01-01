МВД хочет внести поправки в правила техосмотра автомобилей

Напоминаем, что в России сейчас думают над тем, чтобы строже наказывать владельцев авто за фальшивые документы якобы пройденного техосмотра.









Так, если человек обращается к оператору, он должен запросить бумаги и сверить, совпадают ли цифры на деталях автомобиля с данными в документах. В случае, когда надо что-то поменять, например, раму или что-то еще, эксперт должен будет внести новый номер вместо старого. Если при проверке выясняется, что в документах написано одна, а на деле – совсем другое, такому клиенту должно быть отказано в техосмотре. Также МВД уверяет, что необходимо брать деньги до того, как будет осуществлен ТО.