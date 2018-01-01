Стало известно, кому в Санкт-Петербурге готовы платить больше всего

Директор по экономике и финансам может требовать за работу 120 тысяч рублей. Чуть больше ценится труд системного архитектора, а также программиста «1С», говорится в исследовании Superjob.





Если для вас это как-то слишком, то есть еще один вариант – врач ренгенолог КТ. Правда, вы будете получать сразу на 100 тысяч рублей меньше командира, но 200 тысяч – тоже хорошие деньги, если учесть, что средняя зарплата в Санкт-Петербурге – это максимум 50 тысяч рублей, а в реальности куда меньше.