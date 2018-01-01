Ия Маяк, заслуженный профессор МГУ, умерла в возрасте 96 лет

«Многие студенты впоследствии становились учениками Ии Леонидовны, докторами и кандидатами наук, входили в тот круг, который по праву носил имя «школа Маяк», - говорится на сайте.





Напоминаем, что Ия Маяк родилась 27 сентября 1922 года. Большую часть своей жизни она посвятила Московскому государственному университету, а в частности его кафедре истории древнего мира. За свою долгую и насыщенную жизнь профессор выпустила множество методичек, монографий.





Информация о кончине Ии Маяк появилась на сайте исторического факультета МГУ. В сообщении сказано, что профессор занималась со студентами до последних дней.