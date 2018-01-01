Эксперты: белорусы и казахи живут благополучней россиян

Специалисты прокомментировали, почему у России такой результат сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Дело в том, что некоторые показатели улучшаются (инфраструктура), а некоторые, напротив, становятся хуже (здравоохранение), говорится в ТАСС.





Для экспертов было важно, насколько устойчива страна экономически. Оказалось, что лучшие показатели у Норвегии, которая заняла первое место. За ней идут Швейцария и Исландий, замыкающая тройку лидеров. Белоруссия, наш ближайший сосед, обогнал нас по благополучности – страна заняла 52 место, а Казахстан – 57.