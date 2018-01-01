Чтобы расчистись дороги Ленинградской области, задействуют 200 машин

За прошедшую неделю максимальная температура наблюдалась в Бокситогорском районе – там она опускалась до минус 20 градусов. Эксперты уверяют, что с середины этой недели людей ожидает резкое

похолодание – до минус 22 градусов в некоторых районах ночью.





Для этих целей и существуют снегоуборочные машины. С гололедицей борются разными способами, например, посыпая дороги специальной смесью. За 15 и 16 декабря дорожные службы использовали 60 тонн тонн соли и 2 тысячи кубометров песко-соляной смеси. Благодаря этому понижается скольжения, а, значит, и уменьшается количеств дорожно-транспортных происшествий.