Очевидцы рассказали о ДТП у метро «Балтийская»

Один из них занимается перевозкой пассажиров – такси, а другая – обычная черная иномарка. Они влетели в друг друга, сильно повредив передние части – машины раскурочены и выглядят не очень хорошо. Обо всем рассказали люди, которые увидели результаты аварии. На место происшествия уже прибыли сотрудники ГИБДД, также вызвали карету скорой помощи.О том, есть ли в результате столкновения пострадавшие – информации не поступало. Также неизвестно, кто стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы тоже ничего не пишут по этому поводу. В деталях дела предстоит разобраться специалистам.