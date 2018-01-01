Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года

Второе место заняло «Тихое место», автором фильма стал Джон Красинки. в киноленте показана семья, которая боится лишний раз шуметь. Со временем выясняется, что люди боятся существ, которые могут только слышать.





Обладателем бронзы стал «Суспирия». Итальянский режиссер Лука Гуаданьино продемонстрировал свою версию фильма, который вышел в 80-х годах прошлого столетия, - он о девушке-танцовщице, столкнувшейся со сверхъестественным.









Дело в том, что мать главной героини погибла и после этого в доме начинают происходить странные и пугающие вещи. На «Кинопоиске» фильм набрал оценку 6,5 от пользователей портала.