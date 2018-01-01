Вертолет санавиции прилетал в Тихвин, чтобы госпитализировать пострадавшего в результате аварии

О пострадавшем известно, что ему 20 лет. Сейчас врачи борются за его жизнь.





С такими серьезными повреждениями ему было необходимо попасть в Ленинградскую областную клиническую больницу. Эксперты, прибывшие на место страшного дорожно-транспортного происшествия, бережено погрузили молодого человека на борт и отправились с ним в медицинское учреждение. Помимо прочего, врачи обнаружили, что у него травмирована грудь и основание черепа, говорится в официальном сообществе Национальной службы санитарной авиации.