Автомобилисты, сдавая назад, въехали в друг друга на Комендантском проспекте





О случившемся рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Они постарались объяснить, как это выглядело по их мнению. Петербуржцы убеждены, что оба водителя сдали назад, не посмотрев перед этим в зеркало – есть кто неподалеку. Эта ошибка стоила им помятых машин. Неизвестно, стали ли вызывать сотрудников ГИБДД для того, чтобы разобраться в деталях дела. Люди, видевшие все своими глазами, уверяют, что все остались целы и невредимы.