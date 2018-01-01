Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию

Бессонница и бытовая привычка довели мужчину до больничной палаты, куда он прибыл практически бездыханным. Ему предстоит в ближайшее время оставаться в медицинском учреждении – там он пройдет курс лечения, говорится в газете Metro.





Мужчина, который попросил не разглашать его личные данные, часто нюхал носки после работы, чтобы проверить их свежесть. Дело в том, что он не догадывался о грибковой болезни стопы. Споры, оставшиеся на носке, попали в легкие китайца. Его иммунитет был ослаблен из-за усталости – это и дало инфекции развиться.