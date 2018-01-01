Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»

Напоминаем, что лента вышла еще в 1942 году. За первый просмотр мультфильма Берри сядет 23 декабря, говорится на Fox News.





Известно, что браконьер специализировался на охоте на оленей. Он убивал невинных животных на протяжении трех лет – за это время Берри уничтожил их несколько сотен. Судей поразило, что порой он убивал оленей как будто ради забавы – забирал только головы, а тела оставлял гнить в лесу. Для того, чтобы Берри осознал свою вину, его принудят пересматривать раз в месяц мультфильм «Бэмби» - жалостливую историю про маленького олененка, чью маму убили во время охоты.