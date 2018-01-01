СМИ рассказали о значительном улучшении состояния чемпиона «Формулы-1» Шумахера

Напоминаем, что в 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму. Какое-то время он пролежал в коме, а с 2014 он находится на вилле, где продолжает лечиться, говорится в издании Daily Mail.









Сейчас Михаэль Шумахер проживает со своей семьей на вилле. Они тратят на его реабилитацию примерно 50 тысяч фунтов стерлингов – и это только в неделю. Зато это дает свои результаты – гонщику становится лучше. Радостной новостью поделился архиепископ Георг Генсвайн, который решил проведать спортсмена. Семья Шумахера не особо идет на контакт со СМИ.