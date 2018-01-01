Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии

Японцы активно делятся своими покупками в социальных сетях, например, в Instagram. Под снимком они пишут свое мнение о главе России – многие отзываются о нем с уважением, говорят, что чувствуют себя идолопоклонниками. Большой популярностью Владимир Путин пользуется у женщин – они покупают календари, на которых президент занимается дзюдо или ловит рыбу, говорится в The Guardian.





Стоит отметить, что календари с российским президентом также покупают в Европе и США. Многие, к слову, относятся к этому больше как к шутке.





Владимира Путина предпочитают даже больше, чем актера Кэи Танака и чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю. Рост продаж заметили сейчас – за две недели до Нового года.