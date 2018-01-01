Луиш Нетту рассказал, что думает о предстоящем матче с «Фенербахче»

При этом защитник убежден, что в Санкт-Петербурге всех точно ожидает фантастическая встреча – все благодаря людям, которые до конца верят в свою команду.





Защитник «сине-бело-голубых» убежден, что игра далеко от дома – это настоящее испытание для футболистов. Когда «Зенит» играет в северной столице, стадионы битком набиты болельщиками, которые поддерживают свою любимую команду. В Турции вряд ли стоит ожидать такого же теплого приема. Тем более, что «Ферербахче» - сильный соперник, несмотря на неудачи в последнее время. Игра обещает быть интересной, говорит Луиш Нетту.