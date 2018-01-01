Старт продаж первых билетов на поезда по Крымскому мосту назначен на 9 декабря 2019 года

Сейчас известны 10 маршрутов, по которым будут курсировать поезда в Крым – они будут следовать из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Брянска и Кисловодска. Помимо прочего, по Крымскому мосту будут ездить грузовые и пригородные поезда. Эти планы актуальны на ближайшее время, а дальше – больше, рассказал гендиректор ФГУП «крымская железная дорога» Алексей Гладилин, говорится в ТАСС.





Так, до 2025 году на поездах планируют перевезти до 2,6 миллионов человек каждые 12 месяцев. Количество пассажиров со временем увеличится в два раза – сначала до 4,1 миллионов.