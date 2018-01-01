Песков заявил, что государство не обязано создавать абсолютно «тепличные условия» для отечественного цирка

Новость также прокомментировал Дмитрий Песков. Он убежден, что нельзя ограничивать в правах зарубежные цирки и труппы, которые приезжают в Россию со своими выступления. Это, сказал он, создавало бы абсолютно тепличные условия для отечественного цирка. При этом, он отметил важность и нужность его поддержки.





«Запашные, кстати, будучи руководителями нашего циркового цеха, очень много для этого делают, их усилия заслуживают очень высокой оценки», - рассуждал Песков. Он, подытоживая, заявил, что государство не в праве указывать тем или иным компаниям, куда им вкладывать деньги, говорится в РИА Новости.





Владимир Путин, ознакомившись с идеей директора Большого московского цирка, заявил, что она неплохая, о «распахивать ворота так уж не стоит». Эксперт, владелец группы «Сафмар», уверил, что у него не было в планах открывать цирковую школу Cirque du Soleil в Сколково.