Нацпроект позволит снизить смертность к 2024 году на 17%

Вице-премьер России Татьяна Голикова озвучила показатели, к котором должны прийти в стране благодаря национальному проекту “Здаровохранение”, пишет ТАСС. Так, по словам Голиковой, благодаря оперативному вмешательству врачей, ежегодному скринингу и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний, смертность через 6 лет снизиться на 17%.





Голикова уточнила, что смертность от этих заболеваний необходимо снизить на 24% и 8%. Помимо проекта “Здравоохранение” в социальной сфере запустят еще несколько - “Демография”, Образование” и “Наука”.





В социальной сфере планируется утверждение четырех нацпроектов: "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука".