В московском общежитии по неизвестной причине задержали 40 студентов из Ингушетии

Силовики нагрянули в общежитие без предупреждения – они не объяснили, в чем дело. Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали задержания – у постпредства Ингушетии в Москве также нет информации по данному инциденту. Известно, что большую часть задержанных уже отпустили.Тем временем выяснения обстоятельств случившегося продолжаются до сих пор. Некой информацией должны владеть в Госдуме, а также глава Ингушетии. Планируется, что уже завтра, 18 декабря, в университете, где учились ингуши, пройдет организационное занятие. Возможно, оно объяснит все, говорится в ТАСС.