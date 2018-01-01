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В США раздумывают над введение новых санкция против России в связи с конфликтом в Керченском проливе

22:43, 17 декабря
Тэги: америка, украина, санкции, керченский пролив
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Тэги: америка, украина, санкции, керченский пролив



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