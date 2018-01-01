В США раздумывают над введение новых санкция против России в связи с конфликтом в Керченском проливе

Напоминает, что на саммите, состоявшемся 13 и 14 декабря, лидеры ЕС выразили готовность поддержать Украину в конфликте с Россией, говорится в ТАСС.





Курт Волкер рассказал, что переговоры с Германией, Францией и другими странами, чтобы «быть уверенными, что хорошо координируем наши действия». Предполагается, что серьезное обсуждение вопроса о введении новых санкций может состояться уже сегодня, 17 декабря. Волкер считает, что есть вероятность закрытия портов для российских кораблей – ранее об этом говорил глава Украины Петр Порошенко. Также он выразил уверенность в том, что ограничения могут вступить в силу в ближайший месяц или максимум два.