Проект развития и оптимизации дорожного движения до 2033 году в Петербурге одобрен

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга одобрил схему развития дорожного движения в Петербурге. Проект предполагает развитие до 2033 года, сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.





Согласно проекту, общественный транспорт получит приоритет на дорогах города. Предполагается, что также появятся выделенные полосы для автобусов. Будет усовершенствована система светофоров, появится специальное техническое регулирование. Также, в планах развития до 2033 года увеличение платных парковок и односторонних дорог.





На данном этапе схема проходит последний этап согласования со специалистам профильных комитетов.