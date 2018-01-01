Синоптики предупреждают жителей Ленинградской области о резком похолодании с 18 декабря

Вторник также будет холодным – типичный зимний день с температурой до минус 15 градусов. Жителей Ленинградской области предупреждают также о возможных осадках в виде снега. Синоптики считают, что будет не только морозно, и ветрено, поэтому стоит одеваться потеплее. В свою очередь спасатели просят водителей быть осторожнее – на дорогах гололедица.





Пока что настолько холодно в декабре 2018 года еще не было. Этой ночью стоит ожидать, что на улице будет минимум минус пять или максимум минус 22 градуса. Больше всего будут мерзнуть ленинградцы, проживающие в восточных регионах, говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Западное УГМС».