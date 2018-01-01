Премьера нового Mercedes-Benz CLA состоится в январе 2019 года

Уже появилось изображение новой версии.

В Mercedes-Benz сообщили, что автомобиль будет оснащен новой мультимедийной системой User Experience (MBUX) с искусственным интеллектом — система будет обучаться и со временем сможет распознавать любые команды водителя.





Новый компакт-автомобиль будет построен на платформе MFA. По сравнению с прошлой версией автомобиль станет больше в размерах, увеличится салон. Это стало возможным благодаря увеличению шасси.





CLA нового поколения также будет доступна в кузове Shooting Brake. Линейка двигателей новинки будет такая же как у A-Class. Также появился новый двигатель объемом 1,4 литра, который был разработан совместно с Renault. Мощность бензиновых и дизельных двигателей будет варьироваться от от 120 до 230 л.с. Самая мощная версия AMG будет оснащена четырехцилиндровым турбодвигателем, который работает в паре с электромотором. Максимальная мощность заряженного хэтчбека составит более 400 л.с.





Премьера обновленной версии CLA состоится восьмого января в Лас-Вегасе на Выставке потребительской электроники (CES).