Трамвайную подстанцию с вековой историй включили в перечень объектов культурного наследия

Комитет по государственному контролю использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга внес трамвайную подстанцию 1914 года основания в перечень выявленных объектов культурного значения.





В настоящий момент, трамвайная подстанция, представляет из себя образец дореволюционной архитектуры. Благодаря сохранившимся карнизам, пилястрам и наличникам объект включили в реестр.



Здание состоит из одноэтажного машинного зала, рядом размещен трехэтажный административный корпус.