В Гатчине отыскали мужчину, обвиняемого в поножовщине в поселке Пудость

Его привезли в медицинское учреждение с ножевым ранением. Это вызвало подозрения у персонала, который сообщил об инциденте в правоохранительные органы. Полицейские отыскали виновного и задержали его в тот же день.Им удалось выяснить, что между приятелями были какие-то разногласия, которые толкнули обвиняемого схватиться за нож, говорится в сообщении НУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сейчас мужчина находится под стражей и в отношении него уже заведено уголовно дело. О состоянии потерпевшего ничего не сообщается.