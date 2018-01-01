Молодого человека из Луги, который предлагал наркотики знакомым, посадили на три года

Есть информация, что год назад юноша предлагал наркотики сразу четырем своим знакомым, среди которых были несовершеннолетние. Летом 2018 года осужденный приобрел крупную партию запрещенного вещества. Уточняется, что он не занимался сбытом, а хранил психотропное вещество при себе.При задержании все наркотические и психотропные вещества были изъяты. Представ перед судом молодой человек признал свою вину и получил три года лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленинградской области.