Минкульт планирует создать сеть вузов, чтобы снизить интерес молодежи к Петербургу и Москве

Сети отечественных высших учебных заведений планируют дать единое название - Высшая школа музыкального и театрального искусства», сообщает “Фонтанка”.





Филиалы вуза разместятся в четырех российских городах - Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерове. Открытие вузов запланировано на 2022 год.





По словам министра культуры Владимира Мединского, проект должен быть новый и сильно отличаться от образовательного принципа действующих вузов.







