Во Всеволожске прямо на дороге вспыхнул автомобиль

На место происшествия незамедлительно вызвали сотрудников МЧС. Они прибыли, но автомобиль им спасти не удалось – они потушили оставшиеся обломки. Кто-то пишет, что сам пытался помочь погорельцам, но ничего не вышло. Огонь, утверждает пользователь, шел из салон. Пока что официальной информации об инциденте не поступало – причины возгорания устанавливаются специалистами.





Они пишут, что машина загорелась после четырех часов дня у дома по Павловской улице. Внутри находился не только водитель, но и несколько пассажиров – пожилая женщина и ребенок, которому на вид лет 10.Очевидцы утверждают, что им удалось спасти и никто не пострадал.