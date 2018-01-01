Сергей Семак: «Фенербахче» все-таки был в списке не самых желаемых»





"Я думаю, «Фенербахче» все-таки был в списке не самых желаемых. Когда мы предварительно смотрели на список возможных оппонентов, с ними сыграть не очень хотелось", - сказал тренер, сообщает Sports.ru.





Напомним, сегодня в Швейцарии в городе Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА.





Своих соперников на поле узнали «Зенит» и «Краснодар».





«Сине-бело-голубым» предстоит сыграть с турецким «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы. Футбольный клуб «Краснодар» сыграет с немецким «Байером».





Первые матчи пройдут в феврале. "Зенит" сыграет с "Фенербахче" 12 февраля в Турции.





Ранее сообщалось о том, что экс- футболист «сине-бело-голубых» и сборной России Андрей Аршавин, возглавивший международный проект Академии «Зенита» — «Сириус», рассказал о своем отношении к петербургскому клубу, в котором он начал профессиональную карьеру. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.