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Сергей Семак: «Фенербахче» все-таки был в списке не самых желаемых»
21:18, 17 декабря
Тэги: сергей семак, Лига Европы, Фенербахче
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