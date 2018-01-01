Свалку на Волхонском шоссе закрывали совместными усилиями полицейских и казаков

Известно, что сотрудники правоохранительных органов, казаки хутора «Константиновский», а также инспекторы комитета Санкт-Петербурга по природопользованию нагрянули на незаконную свалку в Красносельском районе еще в ночь с 13 на 14 декабря.Эксперты, осмотрев все, выявили грубые нарушения – так, например, на территории свалки обнаружили отходы четвертого классе опасности, которые должны быть утилизированы иным образом. Инспекторы взяли с места пробы, чтобы сделать лабораторный анализ отходов, а после свалку обязали закрыть. Виновных уже ищут и накажут в ближайшее время, сообщает комитет по природользованию.