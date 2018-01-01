Владимир Путин начал подготовку к ежегодной пресс-конференции

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как Путин будет готовиться к пресс-конференции, сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.





Глава страны, по словам Пескова, планирует провести работу с ведомствами и справочными материалами. В этом году пресс-конференция пройдет уже в 14 раз.





Практика проводить пресс-конференции появилась в 2001 году, рекордной по количеству вопросов стала пресс-конференция 2008 года, сообщают “РИА Новости”.