В центре Санкт-Петербурга 22 декабря можно будет увидеть спешащих куда-то Дедов Морозов

Всего «дедушки» преодолеют дистанцию в 2,5 километра. К слову, участие в мероприятии не бесплатное – на сайте после регистрации надо внести залог.





Участниками марафона смогут стать все – от мала до велика. Организаторы ждут бегунов от четырех и до 80 лет. На данный момент им поступило около пяти тысяч заявок и это рекордное количество за все время существования массового забега. Также уточняется, что среди волшебников будут не только россияне, но и жители других стран. На свои бегущие копии придет посмотреть настоящий Дед Мороз из Великого Устюга, который приедет в Санкт-Петербург 22 декабря.