Дело о взятках при строительстве СИЗО «Кресты-2» готовы передать в суд

Также Хамхокова обвиняют в том, что он подписывал документы, в которых была ложная информации об окончании тех или иных работ. К слову, генеральный директор «Петроинвеста» занимался строительством «Крестов-2» в 2014 году, говорится в сообщении регионального СК РФ.





Есть предположение, что Хамхоков на протяжении пяти лет в период с 2010 по 2015 год несколько раз приплачивал заместителю начальника ГУ ФСИН РФ Сергею Мойсеенко. В общей сложности Мойсеенко обогатился на 388 миллионов рублей – за это он обещал покровительствовать компании взяточника. Известно, что передача денег никогда не осуществлялась лично – для этого использовались третьи лица.