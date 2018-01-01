С места серьезного ДТП в Купчино увезли в больницу пострадавшую пенсионерку

Виновники аварии загородили дорогу, и петербуржцы в течение нескольких часов жаловались на затрудненное движение на улице Фучика. Водители рассказали, что общественному транспорту было в принципе не протиснуться.





Известно, что машины столкнулись на пересечении улиц Фучика и Бухарестской – там стоит огромный Дед мороз. В «Фольксвагене» помимо 59-летнего водителя находила пенсионерка – женщина 63 лет, говорится в сообщении отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия она получила серьезные травмы и была госпитализирована. Как она себя чувствует сейчас – не уточняется. На место также выехали сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить обстоятельства дела. Пока что о том, что стало причиной столкновения, ничего не сообщается.