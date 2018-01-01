Перед Новым годом в Санкт-Петербурге станет на 20 павильонов меньше

Осуществлять задуманное начали с понедельника – первый павильон пал смертью храбрых. Он находился на улице Буренина – это было помещение площадью 500 квадратных метров, сообщает комитет имущественных отношений.





Исполнителем работ стал Центр повышения эффективности использования государственного имущества. В скором времени они приступят к сносу других точек.





Всего таких мест в города как минимум 20 и от них планируют избавиться в ближайшее время. У владельцев, правда, есть выбор: либо они сами все сделают, либо к ним придут специальные службы и демонтируют помещения, не взирая на любые уговоры.