Амбассадорами Петербурга выступят эксперты

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Конгрессно-выставочное бюро» рассказали о программе посланников, которые будут представлять город по всем основным конгрессно-выставочным направлениям. Соответствующее соглашение подписал комитет по развитию туризма Петербурга с первыми участниками программы «Амбассадор Санкт-Петербурга».





Председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич отметил особую актуальность программы амбассадоров.





Амбасадорами выступят ведущие эксперты в своей сфере. Они будут представлять город в рамках международных деловых мероприятий и презентовать конкурсные заявки на право проведения тех или иных международных конгрессных событий в городе.