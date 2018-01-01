«Тосно» признали банкротом. Футбольный клуб прекращает свое существование

Дело в том, что футбольный клуб испытывает большие финансовые трудности уже довольно давно – его воспитанники жаловались на задержки зарплат ещё с начала лета 2018 года. Известно, что «Тосно» накопил многомиллионные долги – он задолжал 60 миллионов рублей.



Также уточняется, что футбол в Ленинградской области продолжат развивать – так, на базе «Тосно» уже создали «Ленинградец».









Всего футбольный клуб обращался в суд дважды. В первый раз они неверно заполнили бумаги из-за чего иск вернули даже без рассмотрения дела. Последующее обращение стало последним – с этого дня ФК «Тосно» больше нет. Правда, это решение можно обжаловать в течение месяца, уточняется на сайте суда.