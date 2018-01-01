Петербургские рыбаки “наловили” штрафов на 86тысяч рублей

Любительская рыбалка за неделю позволила сотрудникам Росрыболовства оштрафовать рыбаков на 86,2 тысячи рублей. Кроме того, сотрудниками было изъято 36 килограммов выловленной рыбы. Также рыбаки остались без 247 орудий лова и трех транспортных средств.





Всего же по северо-западу за неделю выявили 101 административное нарушение, а общая сумма штрафов составила 246,3 тысяч рублей.