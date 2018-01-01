В декабре 2019 года можно будет купить билет на поезда из Петербурга по Крымскому мосту

В ходе заседания комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма, движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто в декабре 2019 года, об этом сообщает ТАСС.





Всего планируют открыть 10 маршрутов до Крыма. Жители Санкт-Петербурга могут воспользоваться направлением Петербург - Севастополь и Петербург - Евпатория. Эксперты предполагают, что пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым к 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год, а к 2025 году вырастет до 4,1 млн пассажиров в год.



