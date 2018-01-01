Смоленское кладбище внесли в реестр объектов культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщил о внесении Смоленского лютеранского кладбища в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.



Под охраной теперь буду находиться историческая планировка, ограда и ворота, старинные надмогильные сооружения госудасртвенных, общественных и военных деятелей. Помимо этого, под охраной будут числиться старинные зеленые насаждения кладбища.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге признали памятником культурного наследия здание служб при дворце Ольги Гогенфельзен. (Кира Ущевская, Gazeta.SPb)