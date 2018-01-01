МБСП оспорил в суде решение Центробанка отозвать у него лицензию





Иск был зарегистрирован 11 декабря. Дата первого заседания пока неизвестна.





Напомним, в конце октября Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП).





Как объяснил ЦБ, это связано с неустойчивым финансовым положением финансовой организации и наличием потенциальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Полномочия акционеров и органов управления финансовой организацией были приостановлены. Отметим, что владельцем банка является бывший сенатор Сергей Бажанов.





По состоянию на 1 сентября прибыль банка составила 153 млн рублей.В сентябре МБСП по размеру активов занимал 116-е место в банковской системе России и 11-е — среди банков Северо-Западного региона.



После анализа финансового состояния банка был выявлен значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, составивший более 15,5 млрд рублей.





Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным решение ЦБ об отзыве у кредитно-финансовой организации лицензии, сообщается в картотеке арбитражных дел.