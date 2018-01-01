Мост Александра Невского разведут в ночь с 17 на 18 декабря

Предприятие СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало информацию о плановой разводке моста Александра Невского в ночь с 17 на 18 декабря. Несмотря на то, что навигация в городе на Неве завершилась еще в ноябре, переправу разведут в декабре.





Как отмечают в ведомстве, это будет последняя плановая разводка в декабре.





Несмотря на то, что навигация в Петербурге закончилась в конце ноября, переправу разведут по графику. Мост Александра Невского будет поднят с 2:20 до 5:10.