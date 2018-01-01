Соперником «Зенита» в весенней стадии Лиги Европы стал турецкий «Фенербахче»





Своих соперников на поле узнали «Зенит» и «Краснодар».



«Сине-бело-голубым» предстоит сыграть с турецким «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы. Футбольный клуб «Краснодар» сыграет с немецким «Байером».



Первые матчи пройдут в феврале. "Зенит" сыграет с "Фенербахче" 12 февраля в Турции.





Напомним, 14 декабря «Зенит» в Праге проиграл «Славии» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:2. Несмотря на поражение «Зенит» остался на первом месте в группе С и вышел в плей-офф турнира. У команды одиннадцать очков в активе.





Ранее сообщалось о том, что экс- футболист «сине-бело-голу бых» и сборной России Андрей Аршавин, возглавивший международный проект Академии «Зенита» — «Сириус», рассказал о своем отношении к петербургскому клубу, в котором он начал профессиональную карьеру.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Сегодня в швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.