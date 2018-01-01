Массовый забег зимних волшебников пройдет в центре Петербурга

В субботу, 22 декабря, профессиональные спортсмены и любители наденут костюмы зимних волшебников и отправятся на пробежку по городу на Неве, сообщает телеканал “Санкт-Петербург” с ссылкой на пресс-службу Всероссийского Деда Мороза.





Забег пройдет в день визита Дед Мороза из Великого Устюга. Он откроет в Петербурге предновогоднее спортивное мероприятие и зажжет главную елку на Дворцовой плоащди. Учатсники пробегут больше двух километров по Миллионной улице. Финишируют новогоднии легкоатлеты в Главного Штаба.





В забеге может принять любой желающий в возрасте от 4 до 80 лет. Просто прохождения регистрации, какжды получит спортивный набор - штаны, ремень, колпак, куртку и бороду.