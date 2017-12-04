Вишневский назвал враньем разговоры о необходимости получения РПЦ еще одной части Исаакия

В ответет сообщается, что никаких письменных указаний музею об «освобождении придела» не поступало. Были рабочие совещания, но никаких решений принято не было. Никаких планов проведения служб с упоминанием Екатерининского придела приход не направлял.





Кроме того, в письме депутату говорится, что проход в Екатерининский придел закрыт до 15.01.19 из-за реставрационных работ около входа. А также приведены данные по числу участников служб, с учетом воскресных и праздничных дней - 60-70 человек в двух приделах.





«Все разговоры о крайней необходимости получения церковниками еще одного придела и уверения в поступлении строжайших указаний – вранье», — заявил Борис Вишневский.





Напомним, что 7 декабря Екатерининский придел Исаакиевского собора был освящён митрополитом Варсонофием. Сообщалось, что Екатерининский придел собора передадут РПЦ для проведения служб. Борис Вишневский попросил защитить придел святой Екатерины музея «Исаакиевский собор» от посягательств религиозной организации. Слухи о передаче РПЦ придела вызвали в Петербурге общественный резонанс: около 40 активистов провели флешмоб «очередь в музей». Комитет по культуре получил от петербуржцев полторы сотни обращений, а десять депутатов городского парламента обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение Комитета имущественных отношений о передаче Исаакия РПЦ от декабря 2016 года.





Ранее сообщалось о том, что митрополит Варсонофий освятил придел святой Екатерины в Исаакиевском соборе.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский получил ответ от директора музея «Исаакиевский собор» на свое обращение по ситуации с приделом св. Екатерины и со службами в соборе, сообщили Gazeta.SPb представители партии «Яблоко».